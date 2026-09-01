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НовостиОбщество1 сентября 2026 13:21

Школы Владимирской области приняли 12,5 тысяч первоклассников

Многие пришли в обновленные школы
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 сентября 335 школ Владимирской области открыли свои двери для почти 143 тысяч учащихся. Впервые за парты сели 12,5 тысячи первоклассников.

Из-за требований безопасности торжественные линейки прошли в закрытых помещениях (актовых и спортивных залах) и в сокращенном формате.

Во Владимире новый учебный год встретил 3351 ребёнок. Наибольшее количество первоклассников — 340 человек — зачислено в Образовательный центр № 7 (это школы №42, 44 и 45), среди них — 33 ребёнка из многодетных семей.

Также в предстоящем учебном году открылись 69 десятых классов, в которых будут обучаться 1546 школьников.