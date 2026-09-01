В Муроме два человека пострадали в ДТП с легковыми машинами

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Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в Муроме 31 августа в 20.00 на перекрестке улиц Московская и Куйбышева.

По предварительным данным, 41-летний водитель легкового автомобиля «БМВ», двигаясь под зеленый сигнал светофора, при повороте налево с улицы Московской не уступил дорогу ехавшей прямо «Ладе» одиннадцатой модели, которой управлял 31-летний автолюбитель.

В результате столкновения травмы получили оба водителя. К счастью, повреждения оказались не тяжелыми, и после оказания медицинской помощи врачи отпустили пострадавших домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.