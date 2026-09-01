Во Владимире открыли мурал Герою Советского Союза Ивану Жукову

фото с сайта администрации Владимира

1 сентября во Владимире состоялось торжественное открытие мурала в честь выпускника владимирской школы № 2, Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика-испытателя СССР, полковника Ивана Жукова.

В августе 1981 года во время учебно-показательного полета на сверхзвуковом самолете МиГ-25ПУ произошла авария - на высоте 17 километров на борту произошел пожар двигателя. В условиях горящего самолета и отказа управления Иван Жуков посадил аварийный МиГ на аэродром. Спасение машины позволило конструкторам выявить опасный дефект и спасти сотни жизней советских летчиков. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Память Ивана Жукова и всех героев почтили минутой молчания. В завершение мероприятия сотни белых бумажных самолетиков одновременно взмыли в воздух, символизируя преемственность поколений, запуск мечты и дань памяти «крылатому» герою.

Мурал на здании школы №2 воссоздан на средства муниципального социального гранта.