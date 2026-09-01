Муромский хлебокомбинат продан нижегородской компании

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Как сообщил глава округа Муром Евгений Рычков, собственник Муромского хлебокомбината решил его продать, а мэрия нашла покупателя в лице компании «СТМ» - организации из города Выкса Нижегородской области.

Евгений Рычков добавил, что в последние годы Муромский хлебокомбинат испытывал сложности, даже несмотря на то, что был поставщиком продукции в школы и детские сады по муниципальным контрактам. Тем не менее, лучше не становилось, поэтому и решено было его продать.

Градоначальник отметил, что новый владелец намерен вложить в хлебокомбинат почти полмиллиарда рублей и модернизировать его, установив новое оборудование и доведя количество рабочих мест до 280 человек, что в четыре раза выше, чем сейчас.