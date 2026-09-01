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НовостиПроисшествия1 сентября 2026 11:35

Бывший военком Владимира осужден за получение взятки

Во Владимирской области осужден бывший военный комиссар областного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили во Владимирском гарнизонном военном суде, бывший военком областного центра Виктор Молоданов 31 августа приговорен к 8 годам лишения свободы. Ему инкриминировалось получение взятки.

Пока информации об обстоятельствах дела нет, ранее о задержании военного комиссара и обстоятельствах получения взятки также не сообщалось.

Стоит отметить, что уголовное дело в отношении Молоданова поступило в суд 16 июля текущего года, и было полностью рассмотрено в течение августа. Для этого суду потребовалось девять заседаний.

Сейчас военный комиссариат Владимира возглавляет Елена Пушкарева.