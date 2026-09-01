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НовостиОбщество1 сентября 2026 11:16

В Кольчугино изъяли крупную партию контрафактных электронных сигарет

Во Владимирской области женщину-предпринимателя задержали за контрафакт
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники полиции Кольчугинского округа вскрыли факт хранения особо крупной партии немаркированной никотинсодержащей продукции. По данному факту расследуется уголовное дело.

По версии следствия, 30-летняя женщина-предприниматель из Кольчугино купила партию товара неизвестного происхождения, который хранила на стеллажах в магазине. В общей сложности было изъято 750 единиц электронных сигарет и жидкостей для них. Весь товар не имел маркировки системы «Честный знак».

Сама женщина дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.