В Кольчугино изъяли крупную партию контрафактных электронных сигарет

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники полиции Кольчугинского округа вскрыли факт хранения особо крупной партии немаркированной никотинсодержащей продукции. По данному факту расследуется уголовное дело.

По версии следствия, 30-летняя женщина-предприниматель из Кольчугино купила партию товара неизвестного происхождения, который хранила на стеллажах в магазине. В общей сложности было изъято 750 единиц электронных сигарет и жидкостей для них. Весь товар не имел маркировки системы «Честный знак».

Сама женщина дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.