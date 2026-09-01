Во Владимире в отремонтированной школе №8 открыли агротехнологический класс

фото из социальных сетей губернатора Александра Авдеева

1 сентября во Владимире после капитального ремонта открыла свои двери школа №8. На торжественной линейке побывал губернатор Александр Авдеев. Занятно, что линейка прошла на улице, хотя остальным школам было рекомендовано провести ее в закрытых помещениях.

Глава региона отметил, что строители подошли к делу ответственно - приступили к работам в январе и завершили в срок. Через пару недель будет закончена и современная спортплощадка – инициативный проект, получивший поддержку области.

Учебное заведение было исторически ориентировано на подготовку кадров для реального сектора экономики. С этого года в школе открыт агротехнологический класс. Заключены соглашения о сотрудничестве с Тимирязевской академией и Владимирским научно-исследовательским институтом защиты животных.

Надо отметить, что не все школы смогли открыться после капитального ремонта. За чужие парты вновь сели учащиеся школ №31 и 33.