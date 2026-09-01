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НовостиПроисшествия1 сентября 2026 10:44

Во Владимире 19 человек эвакуировано из жилого дома по причине пожара

Во Владимирской области ликвидирован пожар в многоквартирном доме
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 31 августа в 17.53 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях приняли сигнал о пожаре, произошедшем во Владимире в доме №86 по улице 1-я Пионерская.

На место были немедленно направлены 10 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. К моменту их прибытия в квартире на первом этаже наблюдалось открытое пламя. Пожар локализовали и полностью потушили на площади 12 квадратных метра. Из дома эвакуировали 19 человек, включая пятерых детей. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.