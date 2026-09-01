Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2026 10:26

В учреждения культуры Владимирской области пришли работать 19 специалистов

Они трудоустроились по программе "Земский работник культуры"
Виктория СУХОВА
Фото Владимирского института развития сферы культуры и искусства

Фото Владимирского института развития сферы культуры и искусства

В этом году по программе "Земский работник культуры" в 13 учреждений в 10 муниципалитетах устроились 19 человек, большинство из них – молодые специалисты.

Это звукорежиссёры и культорганизаторы, руководители любительских объединений и режиссёры массовых представлений. Восемь специалистов начинают учебный год в качестве преподавателей детских школ искусств. При этом 12 человек – выпускники владимирских областных творческих колледжей – музыкального и культуры и искусства.

«Владимирская область – один из немногих регионов, где на участие в проекте большой конкурс. В прошлом году на два места поступило 10 заявок. В этом году на 19 мест претендовали 35 специалистов. География заявок самая широкая: Сибирь, Ханты-Мансийск, Крым, города Подмосковья. Очень рада пополнению в нашей команде», – отметила министр культуры региона Ольга Демина.

Напомним, программа «Земский работник культуры» направлена на привлечение молодых специалистов отрасли в малые города с числом жителей до 50 тысяч человек и сельские населенные пункты. Трудоустроенные в учреждения культуры специалисты получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.