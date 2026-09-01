Во Владимирской области запустили цифровой сервис "Зеленая кнопка"

Национальный парк "Мещера" - одно из самых известных заповедным мест региона. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что в регионе начал работу цифровой сервис «Зелёная кнопка», благодаря которому жителям и гостям региона будет проще изучать особо охраняемые природные территории.

Вообще в регионе 5,5 процента территорий относится к заповедным местам. И они становятся всё более востребованными у туристов. Сервис «Зелёная кнопка» позволит получать всю необходимую информацию о местности – официальные карты с маршрутами и границами ООПТ, актуальные ограничения, правила посещения и порядок оформления разрешений. Важный момент: использовать карты можно и в офлайн-режиме, что особенно важно для удалённых заповедных зон с неустойчивой связью. Также через сервис можно будет оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий без необходимости личного визита в учреждения. Кроме того, в приложении предусмотрена кнопка SOS.

Для дирекций ООПТ платформа также становится эффективным рабочим инструментом, который автоматизирует ручной документооборот и собирает данные с учётом предпочтений посетителей. Кроме того, сервис служит надёжным подспорьем для инспекторов.