Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 5,9%

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Во Владимирской области по сравнению с прошлой неделей выросла заболеваемость ОРВИ на 5,9%.

В больницы региона за медпомощью обратились 3929 человек, в учреждения Владимира – 1071. Чаще болеть стали пациенты всех возрастов, кроме детей школьного возраста - 7-14 лет.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 612 исследований. Были выявлены риновирусы, парагрипп (1 тип).

Кроме того, с 24 по 30 августа был лабораторно подтверждён 1 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (Суздальский район), который протекал в форме острой респираторной инфекции.