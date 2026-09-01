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НовостиОбщество1 сентября 2026 8:16

В Гусь-Хрустальном отремонтируют крышу Детской школы искусств

На ее ремонт готовы потратить более 12 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
фото со страницы Игоря Игошина в ВК

фото со страницы Игоря Игошина в ВК

В Гусь-Хрустальном ищут подрядчика, который отремонтирует крышу Детской школы искусств имени Балакирева. На работы готовы выделить 12,2 миллиона рублей.

Компанию-победителя определят после 8 сентября. Завершить работы необходимо до конца текущего года.

Напомним, что крыша школы рухнула зимой. Сначала на третьем этаже обвалился потолок, а потом провалилась крыша над зрительным залом. К счастью, никто не пострадал, поскольку дети находились на каникулах.

Из-за обвала крыши проверку начала прокуратура. Надзорное ведомство выяснила, что за техническим состоянием школы не следили и не провели специализированное обследование. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.