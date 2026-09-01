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НовостиПроисшествия1 сентября 2026 8:12

В Меленках нарушитель дважды укусил росгвардейца, пытаясь сбежать

Во Владимирской области местный житель обвиняется в применении насилия к представителю власти
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по факту применения не опасного насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении обязанностей. В преступлении обвиняется 19-летний парень из Меленковского округа.

По версии следствия, в июне текущего года молодой человек в пьяном виде находился в Меленках на улице Розы Люксембург, где нарушал общественный порядок.

На место прибыл экипаж Росгвардии, который попытался задержать нарушителя, однако тот попытался сбежать.

В итоге одному из сотрудников парень нанес удар по голове, а потом и вовсе дважды укусил его за ногу, причинив легкий вред здоровью. Тем не менее, в итоге буйный молодой человек был задержан.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Меленковский районный суд.