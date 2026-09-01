Во Владимире от подрядчика требуют устранить недостатки в ремонте драмтеатра

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Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Владимирской области, очередной иск от региональной Службы единого заказчика 21 августа поступил в отношении крымской компании ООО «ВЕК». Именно она была первым подрядчиком на ремонте Владимирского академического театра драмы, однако в итоге после спора о качестве работ и поставляемого оборудования власти Владимирской области расторгли контракт. Ремонт театра завершала другая фирма.

После этого «Служба единого заказчика Владимирской области» подала в суд на «ВЕК», требуя через арбитраж возвращения 417 миллионов рублей в общей сложности.

Сам подрядчик подал встречный иск на 132 миллиона рублей. Сейчас оба иска находятся на рассмотрении.

Как оказалось, во втором исковом заявлении власти требуют от фирмы «ВЕК» устранить недостатки в ремонте. А уже 28 августа суд оставил иск без движения. Фемида потребовала приложить к заявлению документы, которые бы подтверждали обстоятельства, на которых истец основывает требования. Что именно за недостатки обнаружились в драмтеатре — не уточняется.

В связи с этим до 19 октября Службе единого заказчика придется представить акт о выявленных недостатках и уведомление о вызове ответчика на составление этого акта. В противном случае потребовать что-либо уже не получится.