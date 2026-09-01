Владимирцам рассказали о новшествах в сфере финансов с 1 сентября 2026 года

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Во Владимирском отделении Центробанка России решили напомнить жителям региона о том, что изменится для наших финансов с 1 сентября 2026 года. Изменений будет много.

В частности, теперь можно будет расплачиваться цифровыми рублями. Для этого нужно открыть специальный кошелек — он будет доступен человеку через мобильные приложения всех его банков, которые уже начали работать с цифрорублем. После этого можно без комиссий пополнять кошелек цифрорубля с обычных банковских счетов (до 300 000 рублей в месяц), а также переводить цифровые рубли на кошельки других людей (без ограничений). Также цифровыми рублями без комиссий можно оплачивать товары и услуги в супермаркетах, маркетплейсах, автосалонах и других крупных компаниях.

Также в Центробанке напомнили, что с осени появится единый QR-код для оплаты покупок. Если его отсканировать, покупатель попадет на страницу со всеми доступными способами расчетов и сможет спокойно выбрать наиболее выгодный для себя вариант (СБП, платежный сервис банка, рассрочка, оплата частями или цифровыми рублями).

Наконец, в стране увеличат срок ипотечных каникул для семей с двумя и более детьми до полутора лет. Ранее каникулы не длились дольше полугода. Но есть три нюанса: нужно, чтобы семья еще не брала ипотечные каникулы по этому кредиту, чтобы ипотека была оформлена на единственное жилье, а сумма кредита не превышала 15 млн рублей.