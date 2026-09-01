После проверки прокуратуры в сельской школе Суздальского района сделали ремонт

фото со страницы прокуратуры Владимирской области в ВК

Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку в одной из сельских школ. Были выявлены нарушения санитарных требований.

Оконные рамы находились в неудовлетворительном состоянии, на потолках были видны следы протечек, требовали замены холодильный шкаф для хранения овощей и картофелечистка.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании образовательного учреждения устранить допущенные нарушения.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Сейчас в школе проведен косметический ремонт, заменены оконные рамы, оборудование на кухне.