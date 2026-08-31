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НовостиПроисшествия31 августа 2026 14:23

о Владимирской области за неделю случилось 39 ДТП с пострадавшими

На владимирских дорогах случилось несколько десятков серьезных аварий за одну неделю
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, за всю минувшую неделю на территории региона произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 50 человек получили различные травмы.

Кроме того, за это же время случилось еще 286 ДТП, в которых пострадали только автомобили.

За всю минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции остановили 69 водителей, которые либо оказались за рулем пьяны, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.