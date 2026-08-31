Группы студентов Владимирского филиала ПИМУ выйдут на практику в больницы

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В этом году Владимирский филиал ПИМУ принял 211 человек на специалитет и 46 в ординатуру.

Из общего числа учащихся филиала, а это более 770 человек, более 60% учатся по целевым договорам. Это врачи, которые придут работать в больницы области, либо уже там работают.

- В этом году наши больницы впервые примут на практику не отдельных студентов, а целые группы. Пациентов просим отнестись к этому с пониманием — нельзя подготовить врача без реального контакта с людьми, которые находятся на лечении, - сообщил губернатор Александр Авдеев.

Для комфорта будущих докторов область приобрела под общежитие здание на улице Тракторной, проектируется его переоборудование. Действуют компенсации аренды жилья — 7,5 тысяч рублей в месяц. Власти ведут переговоры с федеральными министерствами о предоставлении дополнительных помещений для теоретических занятий.

Спустя четыре года после открытия медвуза около 80 узких специалистов усилили региональную медицину.

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