Во Владимире сбивший маму с ребенком самокатчик принес извинения пострадавшим

Фото: кадр видео УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на молодого человека, сбившего 20 августа на проспекте Ленина женщину и трехлетнего ребенка, в результате чего малыш получил сотрясение мозга, составлено пять административных протоколов.

Оказалось, что его самокат подпадает под категорию полноценных транспортных средств, в связи с чем протоколы составлялись по фактам управления транспортом водителем, не имеющим водительского удостоверения, за поездку без мотошлема, за движение по тротуару, а также за оставление места ДТП и собственно за нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью.

Сам 16-летний парень отпираться не стал.

«Мне 16 лет. Я двигался на самокате по тротуару, когда на меня выбежал ребенок, я с ним столкнулся. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь, приношу извинения семье», - рассказал молодой человек.

Госавтоинспекция продолжает административное расследование, так как пока еще не установлена степень тяжести вреда здоровью.