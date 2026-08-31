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НовостиОбщество31 августа 2026 12:56

1 сентября во Владимирской области не будут продавать алкоголь

Отметить День знаний можно будет только в кафе
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

1 сентября во Владимирской области запрещено продавать алкоголь в магазинах. Это касается не только крепких спиртных напитков, но и пива. Соответствующие объявления появятся во всех розничных магазинах.

Выпить можно будет только на предприятиях общественного питания - в кафе, буфетах, снэкбарах.

Стоит напомнить, что "сухой закон" был введен еще в октябре 2014 года во времена Светланы Орловой. Он распространяется также и на 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности.

Также продажа алкоголя в этот день запрещена еще в 59 регионах России.