В Карабаново завершился капитальный ремонт школы №7

фото со страницы прокуратуры Владимирской области в ВК

В Карабаново завершен капитальный ремонт здания школы №7 имени Чулкова. Работы проводились в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Контракт с компанией «Монолит СТМ» был заключен в декабре прошлого года. Стоимость работ составила более 136 миллионов рублей. Подрядная организация условия контракта в установленный срок не исполнила, в связи с чем прокуратура внесла подрядчику представление.

После прокурорского вмешательства работы на объекте были активизированы, и теперь дети смогут вернуться в родное здание.