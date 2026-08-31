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НовостиОбщество31 августа 2026 12:11

В Карабаново завершился капитальный ремонт школы №7

Работы активизировались после вмешательства прокуратуры
Виктория СУХОВА
фото со страницы прокуратуры Владимирской области в ВК

фото со страницы прокуратуры Владимирской области в ВК

В Карабаново завершен капитальный ремонт здания школы №7 имени Чулкова. Работы проводились в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Контракт с компанией «Монолит СТМ» был заключен в декабре прошлого года. Стоимость работ составила более 136 миллионов рублей. Подрядная организация условия контракта в установленный срок не исполнила, в связи с чем прокуратура внесла подрядчику представление.

После прокурорского вмешательства работы на объекте были активизированы, и теперь дети смогут вернуться в родное здание.