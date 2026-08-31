В Муроме предпринимателя наказали за нелегальную продажу вейпов

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Муромский городской суд вынес обвинительный приговор 22-летнему местному жителю, обвинявшемуся в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной никотинсодержащей продукции.

Судом установлено, что в марте текущего года молодой человек, будучи предпринимателем, решил заняться продажей вейпов и жидкостями для электронных сигарет. Ими он торговал в магазине своей матери.

В начале марта текущего года он купил 600 флаконов никотинсодержащей продукции разных марок и хранил их в магазине, находившемся в аренде у матери. В итоге полицейские задержали предпринимателя в конце того же месяца. Изъятая партия продукции без маркировок потянула на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Свою вину муромлянин полностью признал. Суд приговорил его к штрафу в 450 тысяч рублей, а всю продукцию уничтожат.

Приговор взаконную силу не вступил.