Во Владимирской области в школах на 1 сентября вместо звонков зазвучат мелодии

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимирской области явно очень хотят сделать 1 сентября крайне музыкальным днем. В дополнение к мелодиям, что будут звучать на пешеходных переходах, власти региона объявили, что школы области примут участие в федеральном проекте «Мелодии вместо звонков».

В рамках него с 1 сентября в школах вместо привычных звонков прозвучат знаменитые песни о школе, дружбе и знаниях. Для ребят, которые впервые сядут за школьные парты, будет звучать песня «Первоклашка». Завершит сентябрьскую подборку одна из самых известных композиций — песня «Учат в школе».

Напомним, что специалисты МКУ ЦУГД также к 1 сентября настроили звуки на ряде светофоров Владимира. В день знаний на некоторых из них вместо слов диктора во время зеленого сигнала будут звучать популярные мелодии, посвященные школе. Уже точно известно, что будут проигрываться "Школьные годы чудесные", "Школьный вальс", "Дважды два - четыре", "Из чего же", "Учат в школе" и так далее. Всего трансляция запланирована на 45 светофорных объектах во всех районах города.