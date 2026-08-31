Во Владимире на проспекте Ленина самокатчик сбил девушку на переходе

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Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 30 августа около 14.45 на проспекте Ленина.

По предварительным данным, 21-летний водитель электросамоката не спешился, прежде чем пересечь пешеходный переход, в результате чего сбил на нем 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу.

В результате пострадавшая получила легкие травмы, после оказания медицинской помощи врачи отпустили ее домой. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.