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НовостиПроисшествия31 августа 2026 10:32

Во Владимире на проспекте Ленина самокатчик сбил девушку на переходе

Во Владимирской области произошло ДТП с участием самоката
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 30 августа около 14.45 на проспекте Ленина.

По предварительным данным, 21-летний водитель электросамоката не спешился, прежде чем пересечь пешеходный переход, в результате чего сбил на нем 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу.

В результате пострадавшая получила легкие травмы, после оказания медицинской помощи врачи отпустили ее домой. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.