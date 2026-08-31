Во Владимирскую область на футбольный турнир приехал Ринат Дасаев

Фото Министерства физической культуры и спорта Владимирской области.

Во Владимире в четвёртый раз прошёл детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей», который проводится для воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров, детей из многодетных семей и участников специальной военной операции. Всего участие в состязаниях приняли более 100 мальчишек и девчонок от 7 до 14 лет.

Почётными гостями турнира стали прославленные спортсмены – именитые футболисты Ринат Дасаев и Дмитрий Сенников, хоккеисты Илья Каблуков и Владислав Каменев. Комментатором встреч стал Олег Мосалёв, известный также как актёр театра и кино и спортивный комментатор «Матч ТВ».

В соревнованиях приняли участие 8 команд, которые сыграли матчи группового этапа, а затем сразились за медали в плей-офф. В упорной борьбе победу одержала команда «Прорыв» из Гусь-Хрустального муниципального округа. Они являются подопечными Семейного МФЦ Гусь-Хрустального социально-реабилитационного центра. Второе место завоевала команда «Ракета» от Министерства социальной защиты населения Владимирской области, в которую вошли ребята из Меленок, Кольчугино и Мурома, а третьими стали участники команды «Исток» Лухтоновской специальной школы-интерната.