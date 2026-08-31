Во Владимире осудят водителя, насмерть сбившего женщину на улице Мира

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство областного центра утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, днем 6 февраля 36-летний автолюбитель на «Черри Тиго» при выезде с улицы Зеленая на улицу Мира во время поворота налево не пропустил пешехода — 87-летнюю женщину.

К сожалению, в результате наезда пожилая жительница Владимира получила серьезные травмы, от которых через несколько дней скончалась в больнице. Сам водитель вину полностью признал.

Уголовное дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду.