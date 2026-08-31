В Суздальском районе прокуратура пытается закрыть доступ в разрушающееся здание

Фото прокуратуры Владимирской области.

Суздальская межрайонная прокуратура сообщает, что они добиваются закрытия доступа детей и подростков в аварийное здание, расположенное в селе Раменье.

Заброшенное здание в данный момент не огорожено, дверные и оконные проемы не закрыты, доступ посторонних лиц в него не ограничен. В итоге дом облюбовали местные подростки. По словам представителей прокуратуры, свободный доступ на аварийные объекты детей и подростков создает "угрозу несчастных случаев, причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, а также имуществу физических и юридических лиц, находящемуся в близлежащих жилых домах и зданиях".

Прокуратура уже направила иск в суд к собственнику заброшенного здания с требованием закрыть возможность посторонним лицам попадать на объект. От собственника требуется установка ограждений, а также закрытия дверных и оконных проемов.