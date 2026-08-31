Владимирцам в сентябре часть пенсий и пособий выплатят досрочно

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Как сообщает Отделение Социального фонда России по Владимирской области, в связи с тем, что 5 сентября приходится на субботу, часть жителей региона получит ежемесячную выплату материнского капитала на день раньше — 4 сентября. В этот же день перечислят пенсии тем, кто получает ее 6 числа, а также выплаты ветеранам боевых действий, которым платят также по шестым числам.

Что касается 11 и 21 сентября, то в эти дни люди получат пенсии по привычному графику.

В региональном отделении СФР уточнили, что досрочные выплаты затронут все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Прочие выплаты по линии СФР тоже перечислят вместе с пенсией. Обращаться куда-либо за досрочным получением выплат не нужно, все это будет сделано автоматически.

Также 3 сентября владимирцы получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплату на первого ребенка до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего-призывника или мобилизованного, пособие по уходу за детьми до 1,5 лет неработающим родителям. А 8 сентября пособие по уходу за детьми до 1,5 лет получат работающие мамы и папы.