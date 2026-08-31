Владимирская область вошла в ТОП-30 регионов страны по потребительскому спросу

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РИА "Новости" подготовило новый рейтинг субъектов России. На этот раз области, республики , краи и округа оценивались по потребительскому спросу. И Владимирская область вошла в число 30 лучших регионов страны.

Потребительский спрос — это желание и реальная возможность покупателей приобретать товары или услуги по определенной цене в конкретный момент времени. Он определяет объем продаж на рынке и зависит от доходов населения и цен. Согласно рейтингу, почти во всех регионах России потребительский спрос по итогам первого полугодия 2026 года вырос. Лишь в Ямало-Немецком автономном округе он снизился на 0,94 процента.

Что касается Владимирской области, то здесь потребительский спрос вырос на 6,57 процента. В среднем владимирцы тратят в месяц 39,8 тысячи рублей на услуги, питание и товары. Эти цифры позволили занять в рейтинге 26 место. Самое забавное, что в ЦФО мы вовсе не лучшие по этому показателю. Нас значительно обошла Ивановская область, оказавшаяся в данном рейтинге на 3 месте (спрос вырос на 10,15 процента). В среднем ивановцы тратят ежемесячно 44,1 тысячи рублей.