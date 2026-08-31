За неделю с жителей Владимирской области сняли 6 зараженных клещей

. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С каждой неделей во Владимирской области становится все меньше "нападений" клещей. За прошлую неделю от присасывания клещей пострадало 58 человек, в том числе 15 детей, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы Владимирской области обратились 2 438 человек, в том числе 490 детей.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области еженедельно исследует клещей на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За неделю было обнаружено 6 зараженных клещей. 5 были заражены боррелиозом и 1 - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Лабораторное исследование клещей проводится по адресу: Владимир, ул. Токарева, д.5. Время работы лаборатории для приёма клещей: Пн.-чт. 9.00-11.45 и 13.00-15.00, в пт. 9.00-11.45.