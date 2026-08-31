Во Владимире местный житель обвинен в убийстве друга о время ссоры

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному по факту убийства.

По версии следствия, двое друзей жили в одной квартире, дружили около шести лет и работали на одном предприятии. Однако в нетрезвом виде крепкая дружба нередко нарушалась ссорами.

Так случилось и 29 июля текущего года, когда во время застолья два друга повздорили, и в итоге дело дошло до рукоприкладства. Один из них схватил нож и нанес удар в живот второму, а когда тот попытался выйти из комнату, еще раз ударил его в шею.

Придя в себя, наносивший удары мужчина испугался и попытался привести в чувство упавшего на пол друга, но не смог. Тогда он попросил соседа вызвать «скорую помощь» и полицию, однако пострадавший скончался до приезда врачей. Свою вину мужчина полностью признал.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Владимира.