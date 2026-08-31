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НовостиОбщество31 августа 2026 6:49

В Суздальском округе прокуратура требует закрыть опасное заброшенное здание

Доступ на объект открыт для всех желающих
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа провело проверку исполнения градостроительного законодательства, в ходе которой обнаружило, что в селе Раменье стоит заброшенное здание, доступ в которое открыт практически для всех — окна и двери не закрыты. При этом само здание находится в аварийном состоянии.

Свободный доступ в такие помещения людей, особенно детей, ставит под угрозу их жизнь и здоровье. Поэтому по результатам проверки прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав от владельцев здания закрыть в него доступ. Иск находится на рассмотрении.