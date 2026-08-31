Жители Владимирской области стали больше страховать свою жизнь

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Владимирское отделение Центробанка России сообщает, что жители Владимирской области стали активнее страховаться. В первом полугодии 2026 года объем страховых взносов в регионе вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 8,9 млрд рублей. Выплаты увеличились на 14%, до 5,6 млрд рублей.

Основным сегментом данной отрасли рынка остается страхование жизни. Сборы по нему выросли на 62% и достигли 5,6 млрд рублей, а выплаты приблизились к 3,9 млрд рублей (рост на 13%). Объем сборов по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вырос на 6% до 254 млн рублей из-за притока корпоративных клиентов и удорожания медицинских товаров и услуг. Сборы по ОСАГО составили 1,3 млрд рублей (+4%), при этом средняя стоимость полиса снизилась с 6400 до 4600 рублей. Выплаты выросли до 832 млн рублей (+12%). Большинство жителей региона (93%) предпочитают получать возмещение деньгами.

Взносы по страхованию имущества граждан повысились на 9% до 545 млн рублей, выплаты — на 10% до 80 млн рублей. Чаще всего жители обращались за возмещением после аварий систем отопления, водопровода и канализации, а также из-за стихийных бедствий.

Во владимирском отделении Центробанка отметили, что количество жалоб на страховщиков снизилось на 3% (64 обращения). В основном владимирцев не устраивал неверный расчет коэффициента бонус-малус в ОСАГО. Небольшой рост претензий зафиксирован в сегментах страхования от несчастных случаев и болезней, а также ДМС.