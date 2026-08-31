Во Владимирской области угроза БПЛА длилась шесть часов

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Каждый день, а то и несколько раз в день РСЧС Владимирской области сообщает о возникновении угрозы атаки украинских беспилотников.

31 августа беспилотную опасность объявили в 00.30, а об отбое прислали сообщение в 6.43. Таким образом, беспилотная опасность длилась шесть часов.

Напомним, что при объявлении угрозы необходимо соблюдать правила безопасности. Оставайтесь в помещении и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге.

Запрещена съемка БПЛА и работы ПВО. При обнаружении БПЛА или его частей не подходите к ним и сообщите по телефону «112».