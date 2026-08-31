Председатель СК России обратил внимание на жалобу из Вязниковского округа

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Следственный комитет России, председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобу жителей поселка Октябрьский Вязниковского округа, которые оставили комментарий в его интернет-приемной.

Люди рассказали о ситуации с жилым домом 1960 года постройки, который долгое время находится в плохом состоянии. Отопление в здание не подается из-за неисправности инженерных систем, полы разрушены, подвалы затапливаются сточными водами.

При этом управляющая компания мер по исправлению ситуации не принимает, а жалобы жителей в разные инстанции результатов не дали.

По данному факту в Следственном управлении СК России по Владимирской области проводят по данному факту проверку. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СКР Андрею Ялину доложить о ее результатах и принятом решении, а также о принимаемых мерах по защите прав жителей.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СК.