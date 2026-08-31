Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2026 5:58

Председатель СК России обратил внимание на жалобу из Вязниковского округа

Жители поселка Октябрьский рассказали о своей проблеме в соцсети
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Следственный комитет России, председатель СК Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобу жителей поселка Октябрьский Вязниковского округа, которые оставили комментарий в его интернет-приемной.

Люди рассказали о ситуации с жилым домом 1960 года постройки, который долгое время находится в плохом состоянии. Отопление в здание не подается из-за неисправности инженерных систем, полы разрушены, подвалы затапливаются сточными водами.

При этом управляющая компания мер по исправлению ситуации не принимает, а жалобы жителей в разные инстанции результатов не дали.

По данному факту в Следственном управлении СК России по Владимирской области проводят по данному факту проверку. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СУ СКР Андрею Ялину доложить о ее результатах и принятом решении, а также о принимаемых мерах по защите прав жителей.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СК.