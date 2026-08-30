Во Владимире состоялись торжества в честь 1036-го дня рождения

В течение нескольких дней Владимир празднует День города. Основные события развернулись 29 августа.
Как сообщает администрация города Владимира, в Центральном парке состоялся традиционный фестиваль культур и традиций, в котором приняли участие национальные сообщества.
Главным событием площадки в ЦПК и О стала выставка работ и мастер-классы по лоскутному шитью, проведенные студией лоскутного шитья "Волшебница" и народным клубом "Лада" из Городского дворца культуры.
А на главной сцене парка состоялся большой музыкальный концерт с участие местных творческих коллективов и российских звезд эстрады.
Главным гостем концертной программы стал исполнитель Стас Костюшкин.