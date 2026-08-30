В Ковровском округе прокуратура обнаружила село без тротуаров

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой обратило внимание на ситуацию в селе Иваново.

Как выяснилось, через населенный пункт проходит автодорога "Павловское- Эсино- Красный Маяк - Андреево - Тюрмеровка", однако с обеих сторон трассы тротуаров нет. В связи с этим обстоятельством местные жители вынуждены ходить на работу, в школу и детский сад прямо по проезжей части, что представляет опасность для жизни и здоровья.

В результате прокуратура обратилась в суд, потребовав от дорожников построить тротуары. Суд это требование удовлетворил. Их фактическое строительство находится на контроле надзорного ведомства.