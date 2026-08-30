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НовостиОбщество30 августа 2026 10:41

Ремонтирующему Гороховецкую ЦРБ подрядчику объявлено предостережение

Все работы должны быть закончены в январе 2027 года
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, прокурор Гороховецкого округа Филипп Арсентьев проверил ход капитального ремонта стационара Гороховецкой центральной районной больницы. Договор на проведение работ медучреждение заключило с компанией ООО «Арт-Строй», стоимость контракта составляет 50 миллионов рублей. Ремонт должен завершиться до 20 января 2027 года.

Планируется, что за эти деньги подрядчик отремонтирует палаты, кабинеты терапевтического отделения, заменит системы отопления, вентиляции, пожарной сигнализации и другие инженерные коммуникации, а также приведет в порядок вход и установит пандус.

В ходе выезда глава надзорного ведомства осмотрел объект и провел рабочую встречу с главным врачом медучреждения, а также представителями организации-подрядчика. В ходе встречи обсуждали темпы ремонта, его качество и соблюдение сроков обеспечения необходимыми материалами.

В целях предупреждения возможных нарушений закона и срыва сроков руководителю компании-подрядчика было объявлено предостережение. Завершение работ находится на контроле прокуратуры.