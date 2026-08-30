В округе Муром деревня Охеево отметила свое 460-летие

Фото: предоставлено местными жителями

Добрые новости пришли из округа Муром: 29 августа впервые в своей истории деревня Охеево отметила свой день рождения, причем оказалось, что населенному пункту исполнилось уже 460 лет.

Эта деревушка с шестью десятками домов находится вне больших дорог и почти неизвестна. Споры о возрасте деревни ведутся давно. Одни утверждали, что ей около 200 лет, другие говорили, что дату следует считать с первого упоминания в окладных книгах Рязанской епархии в 1676 году.

Однако только в 2026 году охеевские энтузиасты обнаружили документальные подтверждения, которые гласят, что в 1566 году здесь располагался погост Василия Великого. Именно эту дату и решили считать днем рождения деревни, а на въезде установили соответствующую табличку.

Дачники и немногочисленные старожилы постановили, что впервые отметят праздник 29 августа. Местом празднования определили Фрейлину гору — местечко, где в старину стоял дом женщины, служившей при местном дворянстве.

К тому же это стало поводом познакомиться: многие коренные жители давно ушли из жизни, а новые дачники нередко даже не знали друг друга. Сами селяне признались, что были удивлены, когда на праздник собралось более 30 человек, как старожилов, так и дачников с детьми — для крошечной деревни это небывалое событие.

Первый день деревни отметили чаепитием из старинного самовара с пирогами. Жители решили, что отныне будут дружны и станут отмечать день рождения населенного пункта в конце августа.