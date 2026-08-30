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НовостиОбщество30 августа 2026 8:50

Во Владимирской области завершается купальный сезон

Последним официально разрешенным днем для плавания станет 31 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области официальный купальный сезон 2026 года, как и всегда, подходит к концу 31 августа, в последний день лета.

С этого дня купание на водоемах будет запрещено, а официально разрешенные пляжи перестанут работать, посты спасателей там закроются. Всего в регионе действовало 37 таких локаций.

В МЧС подвели печальные итоги уходящего купального сезона. Так, с 1 июня на водоемах Владимирской области утонуло 16 человек, включая четырех детей. При этом на официальных пляжах ни одного ЧП не случилось. Основными причинами гибели взрослых людей стали купание в запрещенных местах и плавание в нетрезвом виде, в то время как дети тонули из-за недосмотра родителей и по причине неумения плавать.