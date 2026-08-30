В Муроме суд потребовал обеспечить деревенских жителей качественной водой

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, еще в 2025 году в ходе профилактического визита в МУП МТС «Окская» округа Муром сотрудники ведомства обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Оказалось, что требованиям нормативов не соответствует вода в распределительной сети центрального водоснабжения в деревне Волнино, а также в селах Ковардицы, Панфилово и Борисово.

В связи с тем, что такой порядок вещей нарушает права жителей на качественное водоснабжение, Роспотребнадзор сперва внес МТС «Окская» предписание об устранении нарушений, но ничего сделано не было. Тогда ведомство обратилось в суд с иском о признании бездействия организации противоправным.

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора частично, обязав МУП обеспечить жителей нормальной холодной водой в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.