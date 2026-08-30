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НовостиОбщество30 августа 2026 6:36

Во Владимире готовятся к проведению «Кросса Нации 2026»

Массовый забег соберет тысячи спортсменов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Министерство спорта Владимирской области, 5 сентября на территории Владимира вновь состоится массовый забег «Кросс Нации 2026». Планируется, что в нем примут участие тысячи бегунов.

В министерстве спорта назвали это событие одним из самых массовых спортивных мероприятий Владимирской области. Старт будет дан в Загородном парке Владимира.

В нынешнем году участники смогут пробежать дистанции на один, четыре и восемь километров. Регистрация, которая проводится через сайт госуслуг уже открыта.