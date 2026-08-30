Во Владимире состоялось освящение новой часовни

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр совершил чин освящения часовни, расположенной на территории местной авиационной комендатуры.

На мероприятии присутствовали министр региональной безопасности Владимирской области Николай Машков, и.о. начальника регионального ГУ МЧС Руслан Блинов, военный прокурор Владимирского гарнизона Сергей Прыгунов и военнослужащие комендатуры.

За труды по строительству часовни миторполит Никандр удостоит благодетеля Арсения Шаврина епархиальной медали святого благоверного князя Андрея Боголюбского III степени, а также передал в дар часовне икону Божией Матери.