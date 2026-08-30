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НовостиОбщество30 августа 2026 6:02

Во Владимире состоялось освящение новой часовни

На мероприятии присутствовали военнослужащие и руководство региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирская епархия

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр совершил чин освящения часовни, расположенной на территории местной авиационной комендатуры.

На мероприятии присутствовали министр региональной безопасности Владимирской области Николай Машков, и.о. начальника регионального ГУ МЧС Руслан Блинов, военный прокурор Владимирского гарнизона Сергей Прыгунов и военнослужащие комендатуры.

За труды по строительству часовни миторполит Никандр удостоит благодетеля Арсения Шаврина епархиальной медали святого благоверного князя Андрея Боголюбского III степени, а также передал в дар часовне икону Божией Матери.