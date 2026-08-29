Губернатор Александр Авдеев отметил успехи владимирских спортсменов

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в социальных сетях отметил успехи владимирских спортсменов в разных видах спорта.

В частности, он напомнил, что на чемпионате и первенстве Европы по спортивной гимнастике в составе сборной команды Илья Заика и Савелий Съедин завоевали серебряную медаль командного многоборья. При этом в отдельных видах представители Владимирской области взяли еще два серебра и бронзу.

Тем временем, Дарья Новикова стала победительницей финала Спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе. А на чемпионате и первенстве России по роллер-спорту у сборной Владимирской области – одно золото, три серебра и две бронзы.

Наконец, на национальном первенстве наши велоориентировщики выиграли четыре золотых, две серебряных и две бронзовых медали. А Илья Берёзкин из Гусь-Хрустального завоевал серебро этапа чемпионата России по картингу. Также победой на всероссийских соревнованиях открыла конькобежный сезон владимирская спортсменка Милена Береговенко.