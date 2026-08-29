Во Владимире на 1 сентября на ряде светофоров будут играть мелодии

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Специалисты МКУ ЦУГД приступили к настройке звуков на ряде светофоров Владимира. Дело в том, что власти хотят к 1 сентября включить на некоторых из них вместо слов диктора во время зеленого сигнала популярные мелодии, посвященные школе.

Уже точно известно, что будут проигрываться "Школьные годы чудесные", "Школьный вальс", "Дважды два - четыре", "Из чего же", "Учат в школе" и так далее. Всего трансляция запланирована на 45 светофорных объектах во всех районах города: в центре (площадь Победы, Садовая площадь, Студеная гора, Театральная площадь, Соборная площадь, улицы Горького и Гагарина), а также на улице Луначарского, на Суздальском проспекте, улице Безыменского, , на проспекте Строителей, Верхней и Нижней Дуброве, на Октябрьском проспекте, улице Добросельской, на перекрестке улицы Юбилейной с Суздальским проспектом.

Практика заменять речь диктора тематическими мелодиями на День Победы, на Новый год и накануне Дня Знаний внедрена во Владимире по инициативе сотрудников ЦУГД и уже успела полюбиться большинству горожан. Многие из них, особенно дети и молодежь, слыша ту или иную мелодию на улицах, подпевают и даже танцуют под звучащую "из светофора" музыку.