Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2026 12:13

Во Владимире на 1 сентября на ряде светофоров будут играть мелодии

МКУ ЦУГД уже готовит 45 из них к началу учебного года
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты МКУ ЦУГД приступили к настройке звуков на ряде светофоров Владимира. Дело в том, что власти хотят к 1 сентября включить на некоторых из них вместо слов диктора во время зеленого сигнала популярные мелодии, посвященные школе.

Уже точно известно, что будут проигрываться "Школьные годы чудесные", "Школьный вальс", "Дважды два - четыре", "Из чего же", "Учат в школе" и так далее. Всего трансляция запланирована на 45 светофорных объектах во всех районах города: в центре (площадь Победы, Садовая площадь, Студеная гора, Театральная площадь, Соборная площадь, улицы Горького и Гагарина), а также на улице Луначарского, на Суздальском проспекте, улице Безыменского, , на проспекте Строителей, Верхней и Нижней Дуброве, на Октябрьском проспекте, улице Добросельской, на перекрестке улицы Юбилейной с Суздальским проспектом.

Практика заменять речь диктора тематическими мелодиями на День Победы, на Новый год и накануне Дня Знаний внедрена во Владимире по инициативе сотрудников ЦУГД и уже успела полюбиться большинству горожан. Многие из них, особенно дети и молодежь, слыша ту или иную мелодию на улицах, подпевают и даже танцуют под звучащую "из светофора" музыку.