Во Владимир в сентябре привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Фото: сайт Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Московский Патриархат сообщает, что десница святителя Спиридона Тримифунтского, к которому можно обратиться с любой просьбой, прибудет во Владимир 13 и 14 сентября. Приезд во Владимир будет частью путешествия великой христианской святыни по России.

За чуть более месяца мощи проедут через 13 городов, включая Владимир. По плану, во Владимирскую область святыня прибудет из Екатеринбурга, после чего отправится в Москву. Во Владимирской епархии подтвердили, что ожидают прибытие десницы святителя Спиридона. Организаторы принесения мощей уточняют, что во Владимире их разместят в Успенском соборе.

Приедет десница во Владимир 13 сентября. В 16.00 на Соборной площади ее будут встречать представители духовенства и верующие. После этого начнется крестный ход с участием около 90 священнослужителей во главе с митрополитом Никандром. Они отнесут мощи в Успенский кафедральный собор. Поклониться святыне можно будет с 17.00. Проводы святыни состоятся 14 сентября в 16.40.