Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2026 8:08

Во Владимире завершили строительство дороги на улице Пушкарской

В ДСУ-3 заявили, что это их подарок ко дню рождения города Владимира
Алексей СУХОВ
Фото ДСУ-3.

Фото ДСУ-3.

29 августа владимирцы празднуют день города. И к этому дню компания ДСУ-3 закончила строительство дороги на улице Пушкарской в самом сердце Владимира. В компании назвали это подарком ко дню рождения Владимира.

Строительство дороги было длительным и масштабным. Оно продолжалось два года. За это время под новым асфальтом проложили 1034 метра водопровода, смонтировали 1750 метров новой дождевой канализации с 58 колодцами, переложили почти 4000 метров подземных «артерий» города: кабелей связи, сетей тепло- и газоснабжения, уложили больше 33 тысяч квадратных метров современного трёхслойного асфальтобетона.

Помимо непосредственно проезжей части дорожные рабочие построили 6617 квадратных метров тротуаров и велодорожек, установили 40 новых опор освещения с 76 светильниками, организовали 87 парковочных мест, высадили 119 деревьев и кустарников.