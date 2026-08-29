Во Владимире завершили строительство дороги на улице Пушкарской

Фото ДСУ-3.

29 августа владимирцы празднуют день города. И к этому дню компания ДСУ-3 закончила строительство дороги на улице Пушкарской в самом сердце Владимира. В компании назвали это подарком ко дню рождения Владимира.

Строительство дороги было длительным и масштабным. Оно продолжалось два года. За это время под новым асфальтом проложили 1034 метра водопровода, смонтировали 1750 метров новой дождевой канализации с 58 колодцами, переложили почти 4000 метров подземных «артерий» города: кабелей связи, сетей тепло- и газоснабжения, уложили больше 33 тысяч квадратных метров современного трёхслойного асфальтобетона.

Помимо непосредственно проезжей части дорожные рабочие построили 6617 квадратных метров тротуаров и велодорожек, установили 40 новых опор освещения с 76 светильниками, организовали 87 парковочных мест, высадили 119 деревьев и кустарников.