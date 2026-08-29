Заводу имени В.А. Дегтярева исполнилось 110 лет

Фото с официальной страницы Александра Авдеева в MAX.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил завод имени В.А. Дегтярёва со 110-летием. Он написал, что труд дегтяревцев обеспечивает безопасность страны, а также пожелал работникам завода и их семьям крепкого здоровья и новых производственных побед.

Кстати, губернатор посетил завод и принял участие в праздновании дня рождения. Он вручил государственные и региональные награды лучшим сотрудникам. В своей речи глава региона отметил трудовые победы дегтяревцев как в прошлом, так и сегодня. В частности, он отметил, что за последние два года благодаря техническому перевооружению предприятие значительно увеличило выпуск продукции.

Кстати, научно-производственное подразделение завода успешно приняло уже пятый призыв военнослужащих по контракту. Молодёжная организация предприятия признана лучшей в Коврове, обеспечивая преемственность поколений конструкторов. В этом году завод стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, а также получил орден Александра Невского.