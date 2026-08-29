Во Владимирской области отменили тревогу из-за БПЛА

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Канал Министерства региональной безопасности "РСЧС Владимирская область" в мессенджере MAX сообщает, что в 33 регионе отменен режим беспилотной опасности. Оповещение об этом произошло в 5.51 утра 29 августа.

Это означает, что в общей сложности беспилотная опасность в регионе продолжалась более суток, так как началась она в 4.24 28 августа. Это одна из самых длительных атак БПЛА по нашему региону.

Напомним, что последний раз власти региона сообщали о падениях БПЛА на территории Владимирской области 23 августа. Тогда за сутки в Гороховецком районе за сутки произошло падение сразу двух беспилотников. Пострадавших не было.