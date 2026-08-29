Жители Владимирской области за неделю 430 раз сообщали о БПЛА

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Министерство региональной безопасности опубликовало статистику по обращениям владимирцев на единый номер 112. Общее количество звонков от жителей Владимирской области на номер 112 почти не изменилось. В последнюю неделю августа владимирцы позвонили 14 тысяч 192 раза, что больше предыдущего периода всего на 1,3%.

При этом в Министерстве отметили, что владимирцы стали чаще пользоваться при обращении отправкой коротких текстовых сообщений. Их число увеличилось за последнюю неделю на 33,8 процента. Впрочем, в абсолютных цифрах число таких сообщений незначительно — всего 91. Если говорить о темах обращений, то больше всего выросло число звонков, касающихся темы БПЛА. О них владимирцы сообщали 430 раз (+23,9%). Стало больше звонков в ФСБ — 410 (+20,2%) и в аварийную службу газовой сети — 349 (+12,6%), а также хулиганских звонков — 210 (+17,3%).

Значительно сократилось количество ложных сообщений о минировании — 2 (-75%), звонков по линии ЖКХ — 107 (-31,4%) и по системе ЭРА-ГЛОНАСС — 15 (-21,1%).